المراكز الأمريكية: منحنا 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن السلطات الصحية منحت نحو 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأضافت أن أكثر من 132 مليونا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، بينما تجاوز عدد الحاصلين على جرعتين 85 مليون فرد.

وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتيك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا حول حيث اقتربت الإصابات من 32 مليون إصابة وتجاوزت الوفيات حاجز 567 ألف حالة وفاة.

وتخطت الوفيات العالمية حاجز الـ 3 ملايين بينما وصلت الإصابات إلى 141 مليون 800 ألفا إصابة وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.