رئيس وزراء بريطانيا يستمتع بشرب البيرة لأول مرة بعد تخفيف قيود الإغلاق... صورة

استفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الطقس الجيد، أمس الاثنين، وشرب، أخيرا، نصف لتر من البيرة في إحدى الحانات بعد تخفيف القيود المفروضة على تفشي فيروس كورونا.

خلال زيارة عمله إلى ولفرهامبتون، شوهد بوريس جونسون وهو يشرب بيرة في الحانة المحلية ماونت تافيرن، وكان رئيس الوزراء يعتزم الذهاب إلى الحانة في اليوم الأول من تخفيف القيود، في 12 أبريل/ نيسان، لكنه أرجأ الموعد بعد وفاة الأمير فيليب.

Great to be back at the pub again, and to see so many reunited with friends and family.



We’ve worked so hard to get to this point. Let’s keep going. Remember hands, face, space & fresh air. pic.twitter.com/g3ApAkpNNM — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2021

​تناول رئيس الوزراء نصف لتر من البيرة، برفقة رئيس بلدية برمنغهام، آندي ستريت.

في 12 أبريل/ نيسان، دخلت المرحلة الثانية من تخفيف القيود حيز التنفيذ في إنجلترا: يتم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، بما في ذلك مصففي الشعر وصالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات في إنجلترا.

بينما يتم إعادة فتح الحانات واستئناف الخدمات في الهواء الطلق، شريطة عدم قيام العملاء بطلب الطعام والمشروبات من طاولة البار، إذ على جميع الزوار الجلوس على طاولاتهم، كما أعيد فتح المتنزهات وحدائق الحيوان.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من التخفيف التدريجي للقيود في 17 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تستأنف الحانات والمطاعم الخدمات الداخلية.