العميد قاآني: جبهات المقاومة تخطو خطوة كبيرة كل يوم في مواجهة أمريكا وإسرائيل

قال قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أمريكا وإسرائيل".

وخلال تشييع نائبه، محمد حجازي، في مدينة أصفهان، قال قاآني، إن "جبهات المقاومة اليوم في إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأبناء المقاومة يخطون كل يوم خطوة كبيرة في مواجهة الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وستواصل القيام بذلك حتى تصل إلى الحكومة عالمية، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع قاآني أن "طريق الشهيد حجازي في المقاومة لا يزال مستمرا"، مشيدا به ومؤكدا أنه "صاحب دور بارز في نشر الطريق الذي رسمه قائد الفيلق الراحل الشهيد الفريق قاسم سليماني".

وأشار إلى "دوره في تربية جيل من المقاومين والتعبويين الذين كانوا السند الأساس للثورة الإسلامية، وتمكن من إيصال هذا الفكر إلى العالمية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس". وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، أن "العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس والقائد السابق لقوة الباسيج، توفي بسبب أزمة قلبية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان نائب قائد فیلق القدس، العمید محمد حجازي، أعلن عن تقدیم وثائق رحلة الفریق قاسم سلیماني ورکاب الرحلة السوریة إلی العراق وطاقم الطائرة ولقاءات سلیماني قبل الرحلة إلی العراق وخططه في بغداد إلی جهاز القضاء.

وعين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير/ كانون الثاني 2020، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.