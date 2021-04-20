تجربة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي بمدى 150 كم... فيديو

نشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو يوثق إطلاق صاروخ جديد من طراز "باراك إي. آر" الذي قالت إنه يسمح بالتعامل مع التهديدات الباليستية والمقاتلات والطائرات دون طيار والمروحيات ويمكن تثبيته كذلك على سفن حربية.

وأضافت القناة أن: "الصاروخ جزء من فئة صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي في نظام باراك، التي تضم أيضا صواريخ اعتراضية لمدى 35 كم و70 كم مناسبة للاستخدام على المنصات البحرية والبرية".

התעשייה האווירית מציגה: המערכת החדשה שתיירט טילים, מטוסים ורחפנים בטווחים של עד 150 ק"מ https://t.co/DW8ZPQ7j1e@ela1949 pic.twitter.com/rUlNtlySnz — כאן חדשות (@kann_news) April 19, 2021

وأوضحت أن نظام الدفاع للقاذفات الذكية يسمح بدمج مزيج من الصواريخ الاعتراضية المختارة مختلفة المدى من طراز "باراك" وإدارتها بشكل مستقل، بما يناسب كل مهمة، وذلك عن طريق استخدام جهاز تحكم واحد وقاذفة واحدة.

من جانبه قال المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي إن هذه المنظومة تم تطويرها استنادا إلى مواصفات منظومة باراك متوسطة المدى التي يستخدمها منذ فترة سلاح الجو وجيوش أجنبية في العالم.