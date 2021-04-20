هل تنجح مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة

يبدو سباق الإليزيه العام المقبل وكأنه معركة بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وسط توقعات بفوزها هذه المرة.

في مثل هذا الوقت من العام المقبل، ستشهد فرنسا جولات من المنافسة الشديدة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نشرت صحيفة "الغارديان" على موقعها الإلكتروني.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وسيتم استبعادهم جميعًا، ما يؤدي إلى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.

ويبدو أن إدارة ماكرون لديها قضايا أكثر إلحاحًا تتعلق بكوفيد للتعامل معها، لكن لوبان في وضع حملتها الكاملة.

وقالت يوم الجمعة، أن حزبها التجمع الوطني (RN) قد وجد مقر حملته الانتخابية في الدائرة 16 الفاخرة في باريس.

في بورغوندي، تقدمت الجبهة الوطنية على المنافسين، حيث وضعت ملصقاتها على لوحات الإعلانات البلدية ونشرت منشورات عبر صناديق البريد، وحثت الناخبين على الوقوف وراء مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الإقليمية لشهر يونيو/حزيران.

وفي الجنوب في بروفانس، معقل اليمين المتطرف، تميل الجبهة الوطنية للفوز بكلتا الجولتين الإقليميتين بسهولة، على الرغم من توقف السكان المحليين عن القول إنهم مستعدون لتسليمها مفاتيح الإليزيه.

تتراوح شعبية ماكرون حاليا عند حدود 37%- وتعد منخفضة لكنها لا تزال أعلى بكثير من شعبية سلفيه في نفس الوقت في ولايتهما؛ 29% لنيكولاس ساركوزي و17% لفرانسوا هولاند.

وفي خضم الأزمة الصحية (فيروس كورونا) التي وصفها ماكرون بأنها "حرب"، يعتقد مستشارو الرئاسة أنه سيكون بمثابة كارثة بالنسبة له حتى مجرد ذكرانتخابات العام المقبل، ناهيك عن الإعلان عن سعيه لولاية ثانية.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان لوبان الفوز، قال سيلفان كريبون، المحاضر البارز في السياسة والمتخصص في أقصى اليمين في جامعة تورز، إن الفوز "ممكن، لكنه غير محتمل".

من بين 27 استطلاعًا للرأي نُشرت منذ بداية عام 2021، أشارت جميعها إلى أنه سيتم إعادة عام 2017 مع مواجهة ماكرون ولوبان وجها لوجه في الجولة الثانية.

ومن أصل 12 استطلاعا للرأي تم نشرها في الجولة الثانية، لم يتوقع أي منها فوز لوبان.

لكن المحللين السياسيين يشيرون إلى أن استطلاعات الرأي قد لا تساوي قيمة الأوراق التي طبعت عليها، يقول ألكسندر ديزي، الأستاذ في جامعة مونبلييه في باريس، إن استطلاعات الرأي أصبحت شكلاً من أشكال "النبوءة التي تحقق ذاتها".

من جانبها قالت كريستيل لاغير، أستاذة العلوم السياسية في جامعة أفينيون، إنه إذا وصلت لوبان إلى الجولة الثانية، فإنها ستواجه مرة أخرى مشكلة تشكيل تحالفات لجذب ناخبين من أحزاب أخرى.

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مرتين، تعرض المرشحان اللذان كان فوزهما مضمونا تقريبا - الاشتراكي دومينيك شتراوس كان في عام 2012 واليميني فرانسوا فيون في عام 2017 - بسبب أحداث غير متوقعة قبل الانتخابات الرئاسية.

إذا كان الأسبوع وقتا طويلا في السياسة، كما اقترح رئيس الوزراء البريطاني في الستينيات، هارولد ويلسون ذات مرة، فإن عاما في حملة رئاسية فرنسية هو بمثابة الأبدية التي علمت خلالها الأحداث الناخبين والمستطلعين والمحللين أنه لا يوجد شيء مؤكد وأن كل شيء يمكن أن يتغير.