بيلاروسيا لا تعارض نقل منصة مفاوضات دونباس إلى مكان آخر

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن خطوة نقل مفاوضات دونباس إلى دولة أخرى محتملة في حال كانت لها إفادة، مشيرا أن "الجانب البيلاروسي سيرحب بذلك من دون أي مشاكل".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" رد الرئيس لوكاشينكو على مقترحات نقل منصة التفاوض لمجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في دونباس من مينسك بالقول إنه "إذا كانت هذه الخطوة مفيدة، فإن الجانب البيلاروسي سيرحب بذلك".

وأضاف لوكاشينكو قائلا: "يقولون إن هناك رغبة بالانتقال إلى مكان آخر. حسنا إذا كانت أوكرانيا تشعر من ذلك أنه سيفيد المفاوضات، فإننا نرحب بذلك".

وكان زيلينسكي، قد بحث مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، تفاقم الوضع الأمني في دونباس، وقال، إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

وفي وقت سابق، تم الإعلان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، عن زيادة حدة القصف من قبل القوات الأوكرانية. ولم يستبعد رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين، احتمال قيام كييف بهجوم واسع النطاق على دونباس، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا لديها كل شيء جاهز لذلك".