إثر مقتل الرئيس... الجيش التشادي يعلن تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل ديبي

أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس النواب (البرلمان) وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل رئيس البلاد بعد مقتل الأخير.

القاهرة- سبوتنيك.ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للجيش أنه سيجري "تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة 18 شهرا برئاسة الفريق محمد إدريس ديبي، وإعلان الحداد 14 يوما".

كما سيجري، وفق البيان، الإعلان عن وثيقة انتقالية وطنية، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان.

كذلك سيتم فرض حظر تجوال من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا.

وعن ملابسات مقتل ديبي على الجبهة خلال معارك الجيش مع المسلحين، أوضح مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك أن الرئيس الراحل، ورغم كبر سنه (69 عاما)، كان يشارك من حين لآخر في معارك قتالية تميل فيها كفة الانتصار للجيش".

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت قبل ذلك وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها خلال وجوده على الجبهة، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ديبي أصيب "في مواجهات بين الجيش ومتمردين على جبهة القتال شمال البلاد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى".

وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت في 11 أبريل/نيسان أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاما على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من طريقة إدارته لثروة البلاد النفطية.

وتولى ديبي السلطة في عام 1990 بعد تمرد مسلح ويعد حليفا قويا لفرنسا والولايات المتحدة في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل القاحلة.