صحيفة: بريطانيا تسعى للاستفادة من تجربة إسرائيل في مواجهة كورونا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية تسعى للاطلاع على تجربة إسرائيل في مواجهة جائحة كورونا.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن وزير شؤون الحكومة البريطانية مايكل غوف يزور إسرائيل في مهمة تقصي حقائق، للتعرف على كيفية وصول الدولة العبرية إلى مرحلة التخلي عن قيود كورونا.

وأشارت إلى أن غوف، وجوناثان فان تام أحد مسؤولي الملف الطبي في بريطانيا، وصلا إسرائيل ليل الاثنين، والتقيا وزير الخارجية أشكنازي صباح الثلاثاء. ومن المتوقع أن يلتقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة في حكومته يولي إدلشتاين.

ويخطط الوزير البريطاني لمناقشة إمكانية فتح ممر للسفر بين بلده وإسرائيل، للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، للتعرف على الطريقة التي تمت بها عملية التطعيم بلقاح كورونا في إسرائيل.

من جانبه، قال أشكنازي: إن مكافحة جائحة كورونا تمثل تحديا يواجه العالم بأسره. وبعد التعامل مع التحدي الطبي، يجب أن نجد طرقا لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

وكانت إسرائيل ألغت اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل يوم الأحد الماضي، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

وانتهت السلطات الإسرائيلية من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.