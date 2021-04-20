الخارجية البيلاروسية: الحوار القائم على الاحترام المتبادل شرط لإحراز تقدم في العلاقات مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن إحراز تقدم في العلاقات بين مينسك وواشنطن ممكن فقط بعد حوار قائم على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الجانب البيلاروسي مستعد لذلك.

وقالت الخارجية في بيان لها بعد إعلان واشنطن استئناف العقوبات ضد تسع شركات في قطاع البتروكيماويات في بيلاروسيا بسبب أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية: "نؤكد أن أي تقدم في العلاقات الثنائية ممكن فقط نتيجة للحوار القائم على الاحترام المتبادل".

وأضاف البيان: "الجانب البيلاروسي مستعد لذلك".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في جمهورية بيلاروس، لم تكن حرة.

هذا واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات.

وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.