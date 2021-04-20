الخارجية الأمريكية تؤكد خبر عودة سفيرها من موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، سيتوجه إلى بلاده هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه سيعود إلى موسكو في غضون "الأسابيع المقبلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "السفير ساليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع كي يقوم بزيارة أسرته ومقابلة أعضاء الإدارة الجديدة، الذين لم تتح له الفرصة للتشاور معهم منذ موافقته على الاستمرار في الخدمة في منصبه إلى أجل غير مسمى. وسيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة".

وأعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

وقال ساليفان لوكالة "سبوتنيك": "أنا واثق أنه سيكون من المهم إجراء محادثات مباشرة مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".