هارتس: الأمريكيون "ينامون بشكل أفضل" مع إدارة بايدن

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أمس الاثنين، أن الأمريكيين ينامون بشكل أفضل الآن بعد أن أصبحت هي والرئيس بايدن في السلطة.

وأضافت هاريس "إن البيت الأبيض ليس لديه خطط لإبطاء جدول أعماله المتمثل في زيادة الإنفاق بشكل كبير، وزيادة الضرائب الكبيرة والبرامج الاجتماعية التحويلية"، وفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" على موقعها الإلكتروني.

في أول خطاب اقتصادي كبير لها، أخبرت نائبة الرئيس الجمهور في ولاية كارولينا الشمالية، بأن خطة الإدارة للبنية التحتية البالغة 2.3 تريليون دولار مرتبطة بدفع الديمقراطيين لمزيد من النقابات.

وقالت إن الرعاية الصحية المنزلية ورعاية الأطفال المدعومة من دافعي الضرائب، والتي تم تضمينها أيضا في اقتراح الإنفاق، يجب أن تصبح "نظام دعم أساسي لأمتنا".

في ذكرى مرور 90 يوما على استلام الإدارة، قالت نائب الرئيس إن الأمريكيين يشعرون بالارتياح. وأضافت "ما يقرب من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة سيحصلون قريبًا على لقاحات كوفيد-19، وتلقى حوالي 159 مليونًا فحوصات تحفيزية، ويستفيد المزيد من خلق فرص العمل".

وقالت في كلية جيلفورد الفنية المجتمعية في جيمستاون: "المساعدة هنا". "والأمل هنا، والأمور تتحسن. تفتح المدارس أبوابها وتفتح الشركات أبوابها ويرى الأجداد أحفادهم بأنفسهم ".

وأضافت: "نحن نقدم راحة حقيقية، والشعب الأمريكي قادر الآن على التنفس بشكل أسهل والنوم بشكل أفضل".

ولم تذكر نائبة الرئيس في حديثها أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية، وقد تعرضت لانتقادات بسبب عدم زيارتها للمنطقة الحدودية في الشهر الذي تم تسميتها فيه الشخص المسؤول عن هذه القضية في الإدارة.