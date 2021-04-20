وزير الخارجية الأوكراني: الوضع على خط التماس في دونباس لا يزال متوترا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن الوضع على خط التماس في دونباس لا يزال متوترا، ووفقا له فقد صدرت أوامر للقوات الأوكرانية بعدم الرد على الاستفزازات.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:

"الوضع على خط التماس لا يزال متوترا. صدرت أوامر للقوات الأوكرانية بعدم الرد على الاستفزازات. للأسف، الجانب الآخر يبذل قصارى جهده لاستفزازها".

وأضاف "من بين الثلاثين جنديًا أوكرانيًا الذين قتلوا منذ يناير 2021، قُتل العديد منهم على يد قناصة. ورصاص القناص قتل متعمد"، وألقى باللوم في مقتل جنود أوكرانيين على "قناصة روس".

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع على خط تماس القوات في دونباس مقلق، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة، مشيرًا إلى أن روسيا ليست طرفا في الصراع، ولهذا لا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات.

وصرحت موسكو مرارًا أنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة بكييف للتغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية.

هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية أواخر آذار/ مارس 2021، عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال قصف قرب قرية شومي في منطقة دونيتسك. وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيناقش الوضع قريبًا مع قادة "رباعية نورماندي". وبدأت كييف تعلن عن تفاقم الوضع في دونباس.