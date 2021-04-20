التشيك تعتزم استدعاء السفير الروسي في براغ

قال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية التشيك يان هاماتشيك إنه يعتزم استدعاء السفير الروسي في براغ غدا الأربعاء "للتعبير عن استيائه" من تصرفات روسيا.

وقال هاماتشيك للصحفيين "دعوت السفير الروسي الكسندر زميفسكي، للاحتجاج على الطريقة التي تصرفت بها روسيا ولإطلاعه على رد فعلنا. سيكون أول من يسمع عن خطواتنا الإضافية".

واعتبرت سلطات جمهورية التشيك الرد الروسي على طرد براغ لـ 18 دبلوماسيا روسيا "أقوى" مما توقعته، مؤكدة أنها طلبت "تضامنا" من الدول الأوروبية.

ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين، بعد أن اتهمت جمهورية التشيك موسكو بالوقوف وراء تفجير مستودعات للذخيرة على الأراضي التشيكية في عام 2014.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها غير مبررة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الأحد، طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً ردا على قرار مماثل من براغ.

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، يوم السبت، أن بلاده تطرد 18 من موظفي السفارة الروسية، موضحاً في بيان أنهم يعملون لمصلحة الاستخبارات الروسية، وأن هناك شكوك جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة في منطقة فربتيس عام 2014.