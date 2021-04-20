فرنسا تؤكد الوقوف إلى جانب تشاد وماكرون يعزي بوفاة رئيسها

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تعازيه لعائلة رئيس تشاد، إدريس ديبي، الذي توفي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مسلحة اليوم.

باريس - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الثلاثاء إن "ماكرون يقدم تعازيه لعائلة رئيس تشاد والشعب تشادي".

وأضاف بيان الرئاسة، أن "رئيس تشاد الراحل عمل جاهدا للحفاظ على أمن بلاده واستقرار المنطقة خلال ثلاثة عقود".

وتابع أن "فرنسا تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب شعب تشاد وتشدد على تمسكها باستقرارها ووحدة أراضيها".

وقال البيان إن "فرنسا تؤكد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في تشاد عبر الحوار بين جميع القوى السياسية والمجتمع المدني".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت قبل ذلك بوفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها خلال وجوده على الجبهة، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ديبي أصيب "في مواجهات بين الجيش ومتمردين على جبهة القتال شمالي البلاد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى".

وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت في 11 أبريل/ نيسان أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاما على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من طريقة إدارته لثروة البلاد النفطية.

وتولى ديبي السلطة في عام 1990 بعد تمرد مسلح، ويعد حليفا قويا لفرنسا والولايات المتحدة في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل القاحلة.