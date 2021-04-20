"هواوي" و"شاومي" من الهواتف إلى صناعة السيارات... عمالقة الصين يفاجئون العالم... صور وفيديو

أعلن عمالقة تكنولوجيا الصين عن توجهات جديدة وخطط كبيرة من أجل التوجه إلى عالم صناعة السيارات، في خطوة تعتبر جديدة ونوعية في البلاد فاجأت الكثيرين من المهتمين.

قررت بعض الشركات الصينية الشهيرة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات الدخول بقوة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في العالم، مثل متصفح الإنترنت ومحرك البحث الصيني "Baidu"، الذي قرر الاستعانة بمساعدة أحد مصانع السيارات في البلاد من أجل إنتاج السيارات.

وانضم عمالقة صناعة الموبايلات في العالم إلى هذه الخطوة على رأسها شركتي "شاومي" وهواوي" المتخصصتين بتصنيع الهواتف الذكية، بحسب موقع "ياهو".

أشارت الكاتبة ريتا ليا، في مقال مفصل تحدث عن أهمية هذه الخطوة وتبعاتها، معتبرة أن شركة "هواوي" الصينية العملاقة مناسبة تماما لبناء السيارات "بفضل تاريخها في التصنيع وإدارة سلسلة التوريد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تتمتع بعلاقة تجارية شهيرة جدا و"شبكة لبيع التجزئة واسعة" جدا حول العالم.

واعتبر المقال أنه بالرغم من نفي الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات والهواتف الذكية مرارا وتكرارا التقارير التي تزعم أنها تعمل على تصنيع السيارات، إلا أنها أكدت مؤخرا، وبحسب المصدر، أن دورها في هذا القطاع سيكون على مستوى مورد من الفئة الأولى لشركات صناعة السيارات أو مصنعي المعدات الأساسية للسيارات، الأمر الذي أعاد هذه الأفكار إلى الواجهة.

A work of art from inside & out 🚘. Head over to #Huawei’s booth at the #AutoShanghai2021 to take a closer look at this beauty. #ARCFOX #AutomotiveDriveSolution pic.twitter.com/hCAI9YSayz — Huawei (@Huawei) April 20, 2021

وكرر رئيس مجلس إدارة "هواوي"، إريك شو، في مؤتمر صحفي سنوي للشركة في مدينة شنتشن، نفيه الأنباء التي تحدثت عن دخول الشركة إلى عالم السيارات.

لكنه قال: "منذ عام 2012، انخرطت شخصيًا بأعمال مع الرؤساء والمديرين التنفيذيين لجميع كبار مصنعي المعدات الأصلية للسيارات في الصين، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركات صناعة السيارات الألمانية واليابانية. وأثناء هذه العملية، وجدت أن صناعة السيارات تحتاج إلى هواوي".

وبحسب المقال، هناك ثلاثة أدوار رئيسية في عملية إنتاج السيارات الكهربائية: الأول: شركات تصنيع السيارات ذات العلامات التجارية مثل "أودي" و"هوندا" و"تسلا" وأخيرا "آبل"، والثاني هي شركات المستوى الأول التي تزود شركات تصنيع السيارات بقطع غيار وأنظمة السيارات مباشرةً، مثل شركة "بوش" الألمانية العملاقة، وشركة "Continental" والآن شركة "هواوي"، وأخيرًا، موردو الرقائق، بما في ذلك شركات "Nvidia" و"Intel"، وغيرها من الشركات التي بدأت اليوم توسع ادوارها في عالم السيارات الكهربائية، حيث بداته هواوي تصنيع الرقاقات الداخلية للسيارات.