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    ممرضات يرتدين كمامات يشاركن في حدث يقام بمناسبة اليوم العالمي للممرضات، في مستشفى ووهان تونغجي في مدينة ووهان (بؤرة انتشار الفيروس)، المدينة الصينية الأكثر تضرراً من تفشي مرض (كوفيد-19)، في مقاطعة هوبي، الصين 12 مايو 2020.

    أمريكا في المقدمة... أكثر 10 دول تضررا بكورونا في العالم

    © REUTERS / China Daily
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    يواصل فيروس كورونا المستجد هجومه، وترتفع الإصابات به حول العالم، في ظل جهود كبيرة للسيطرة عليه بتوسيع نطاق التطعيم بلقاحات مضادة له.

    فوفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، بينها أكثر من 3 ملايين وفاة.

    كاهن يستمع إلى اعتراف أحد المواطنين في الشارع، خلال تجمع للمصلين للدعوة إلى إعادة فتح أماكن العبادة أثناء الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في نانت، غرب فرنسا 15 نوفمبر 2020
    © AFP 2021 / Sebastien Salom-Gomis
    وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز حاجز 100 ألف

    وبحسب الأرقام المعلنة من الجامعة تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء، بـ567690 حالة وفاة، و31737347 إصابة.

    وفي المرتبة الثانية تأتي البرازيل بـ374682 حالة فاة، و13973695 إصابة.

    وفي المرتبة الثالثة جاءت المكسيك بـ212466 وفاة، و2306910 إصابة.

    وفي المرتبة الرابعة الهند بـ178769 وفاة، و15061919 إصابة.

    وفي المرتبة الخامسة جاءت بريطانيا بـ127524 وفاة، و4406114 إصابة.

    وفي المرتبة السادسة إيطاليا بـ117243 وفاة، و3878994 إصابة.

    وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بـ104173 وفاة، و4657509 إصابة.

    في المرتبة الثامنة جاءت فرنسا بـ101339 وفاة، و5357229 إصابة.

    وفي المرتبة التاسعة تأتي ألمانيا بـ80353 وفاة، و3167137 إصابة.

    وفي المرتبة العاشرة تأتي إسبانيا، بـ77102 وفاة، و3428354 إصابة.

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