وكالة الدواء الأوروبية: يجب إدراج جلطات الدم كأعراض نادرة للقاح "جونسون آند جونسون"

صرحت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إدراج جلطات الدم كأثر جانبي "نادر جدا" للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن فوائده لا تزال تفوق المخاطر.

أوضحت الوكالة في بيان، أنها وجدت "صلة محتملة" بين اللقاح والجلطات، في أعقاب تسجيل 8 حالات مماثلة في الولايات المتحدة، كانت إحداها قاتلة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضافت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها: "نجد صلة محتملة بحالات نادرة جدا لجلطات دموية غير عادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية"، مؤكدة أن مخاطر في مقابل الفوائد الإجمالية لا تزال إيجابية.

وأعلنت الهيئة التنظيمية أن لجنة السلامة التابعة لها خلصت إلى أنه يجب إضافة تحذير بشأن جلطات دموية غير معتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى معلومات المنتج" في لقاح "جونسون آند جونسون".

كما استنتج خبراؤها أنه يجب إدراج هذه الأعراض على أنها "آثار جانبية نادرة جدا" للقاح.

قلصت المخاوف بشأن اللقاح من قبل شركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون" ولقاح شركة الأدوية المنافسة "أسترازينيكا" الآمال في أن اللقاحات يمكن أن توفر نهاية سريعة للوباء.

علقت شركة "جونسون آند جونسون"، الأسبوع الماضي، إطلاق لقاحها أحادي الجرعة في جميع أنحاء أوروبا انتظارا لنتيجة تحقيق وكالة الدواء الأوروبية.