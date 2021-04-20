أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، والذي يمكن تصديره إلى أمريكا الوسطى واللاتينية في المستقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال الصندوق في بيان: "صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة لابوراتوريوس ريتشموند للأدوية يعلنان عن إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الأرجنتين، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ في إنتاج هذا اللقاح".

وأمس الاثنين، أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا" أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في 60 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخراً.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.