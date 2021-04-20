بريطانيا: نطور علاجات فيروسية لـ"كوفيد 19" يمكن تناولها في المنزل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت البحث عن مضادات فيروسية لعلاج "كوفيد -19"، وتهدف إلى الحصول على علاجين فعالين على الأقل يمكن استخدامهما في المنازل بحلول نهاية العام.

وأشاد جونسون بظهور لقاحات "كوفيد 19" والاختبارات المنتظمة كمفاتيح لاستعادة الحياة الطبيعية بحلول الصيف، لكن حكومته تدعم أيضا البحث في العلاجات للمساعدة في مكافحة الوباء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف جونسون: "سيسعى فريق العمل الجديد الخاص بالأدوية المضادة للفيروسات إلى تطوير علاجات مبتكرة يمكنك تناولها في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا".

يمكن أن توفر هذه العلاجات دفاعا حيويا آخر ضد أي زيادة مستقبلية في الإصابات وتنقذ المزيد من الأرواح.

وتأمل بريطانيا في إمكانية تناول علاجات جديدة في المنزل بعد الإصابة أو التعرض للفيروس من أجل تقليل انتقال العدوى وتسريع الشفاء، كما أنها ستعزز مجموعة من العلاجات المتاحة بالفعل.

أثبتت الأبحاث التي أجراها علماء بريطانيون أن كلا من "الستيرويد ديكساميثازون" و"توسيليزوماب"، وهو دواء لعلاج التهاب المفاصل طورته شركة "روش"، قللا من خطر الوفاة لدى المرضى المصابين إصابة حادة بـ"كوفيد 19".