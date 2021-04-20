متحدث طالبان لـ "سبوتنيك": لن نشارك بمؤتمر إسطنبول حول أفغانستان إذا لم تقبل مطالبنا

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تشارك في "مؤتمر إسطنبول" حول السلام في أفغانستان، المقرر إجراؤه في وقت لاحق الشهر الجاري، إذا لم يتم قبول مطالبها وملاحظاتها.

كابول - سبوتنيك . وقال مجاهد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لن نشارك في مؤتمر تركيا وفقا للشروط التي يضعونها لو لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع"، مضيفا: "سنعيد النظر في موقفنا".

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية نقلت عن مصدر في مركز المصالحة الأفغانية، أنه تقرر تأجيل "مؤتمر إسطنبول" حول السلام في أفغانستان إلى موعد لاحق بسبب "رفض حركة طالبان المشاركة فيه"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر إقامة المؤتمر في 24 أبريل/ نيسان الجاري وتم تأجيله إلى 4 مايو/ أيار المقبل.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الإسلامية المتشددة، في الدوحة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، اتفاق السلام الأول في أفغانستان، بعد أكثر من 18 عاما من الحرب بين قوات الحكومة في كابول، ومقاتلي الحركة.

ويتضمن الاتفاق، انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، تفرج الحكومة، من خلالها، عن 5 آلاف عنصر من "طالبان"، التي بدورها تطلق سراح ألف أسير من عناصر الأمن الأفغاني.