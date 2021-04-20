إسرائيل وبريطانيا تبحثان التعاون لتطوير لقاحات كورونا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير شؤون الحكومة البريطانية مايكل غوف، الذي يزور إسرائيل في مهمة تقصي حقائق، للتعرف على كيفية وصول الدولة العبرية إلى مرحلة التخلي عن قيود كورونا.

وكتب نتنياهو، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "التقيت اليوم، وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، وبحثنا الاعتراف المتبادل بـ "جواز السفر الأخضر".

إلتقيت اليوم بوزير الدولة البريطاني مايكل غوف. بحثنا الاعتراف المتبادل بـ "جواز السفر الأخضر" وامكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث وااتطوير وإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ولفيروسات مستقبلية. pic.twitter.com/KYFEz0UoFB — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 20, 2021

وتابع: "بحثنا إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث والتطوير وإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفيروسات مستقبلية".

وقال نتنياهو: "نوه الوزير غوف إلى النجاح الكبير الذي حققته إسرائيل وبريطانيا في حملة التطعيمات وإلى رغبة بريطانيا بالاستفادة من التجربة الإسرائيلية في العودة إلى الحياة الطبيعية".

ونوه الوزير غوف إلى النجاح الكبير الذي حققته إسرائيل وبريطانيا في حملة التطعيمات وإلى رغبة بريطانيا بالاستفادة من التجربة الإسرائيلية في العودة إلى الحياة الطبيعية.



إضافةً لذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الترويج لتطوير اتفاقية تجارة حرة بين كلتا الدولتين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 20, 2021

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الترويج لتطوير اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا وإسرائيل.

وألغت إسرائيل اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل، يوم الأحد الماضي، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

وانتهت السلطات الإسرائيلية من تطعيم نحو 81 في المئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).