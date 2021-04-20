تركيا تعلن تأجيل مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال وزير الخارجية التركي إنه "تقرر تأجيل مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان الذي كان مقررا السبت 24 نيسان/ أبريل".

#عاجل | وزير الخارجية التركي يعلن تأجيل #مؤتمر_إسطنبول بشأن #أفغانستان المرتقب في 24 إبريل إلى ما بعد #رمضان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 20, 2021

وأضاف أنه "لا معنى لعقد المؤتمر بدون مشاركة طالبان".

وتابع "قررنا تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق، بعد نهاية شهر رمضان ... ستشارك طالبان بالتأكيد، وبدونها لا معنى لعقد المؤتمر".

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد قد قال في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الحركة لن تشارك في مؤتمر تركيا وفقا للشروط التي يضعونها لو لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع".

بينما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر في مركز المصالحة الأفغانية، أنه تقرر تأجيل "مؤتمر إسطنبول" حول السلام في أفغانستان إلى 4 مايو/ أيار المقبل.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 أبريل الجاري لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية، في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول.