بوريل يدعو جميع الأطراف في تشاد إلى ضبط النفس والسماح بتنظيم انتخابات شاملة جديدة

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جميع الأطراف في تشاد إلى ضبط النفس والعودة إلى النظام الدستوري والسماح بتنظيم انتخابات شاملة جديدة، وذلك في أعقاب وفاة الرئيس إدريس ديبي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في بيان، اليوم الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن تمسكه باستقرار تشاد وسلامة أراضيها ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح بتنظيم انتخابات شاملة جديدة".

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية تتولى إجراء "انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية"، وفقا للبيان.

ومن المقرر إعلان وثيقة انتقالية وطنية، وتم تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية لحين إشعار آخر.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية تتولى إجراء "انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية"، وفقا للبيان.

ومن المقرر إعلان وثيقة انتقالية وطنية، وتم تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية لحين إشعار آخر.