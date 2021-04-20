مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

قالت شرطة ولاية نيويورك، إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء فتح النار داخل سوبر ماركت بمدينة لونغ آيلاند، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال باتريك رايدر مفوض شرطة مقاطعة ناسو للصحفيين، إنه تم تحديد هوية الشخص المهتم بالهجوم الذي وقع في الساعة 11:19 صباحا بالتوقيت المحلي في ضاحية ويست هيمبستيد.

There has been an active shooter situation at the West Hempstead Stop & Shop. The #NassauCountyPD is canvassing the area & nearby schools have been notified to lock down & secure their buildings. The subject has not been apprehended yet & we ask that area residents remain indoors — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

وأضاف رايدر: "هذا الشخص محل الاهتمام الذي نعتقد أنه مطلق النار. غادر المكان وهو لا يزال يحمل المسدس". يُعتقد أنه موظف سابق بالمتجر.

عند الساعة 3:11 مساءً، أعلنت لورا كوران، المديرة التنفيذية لمقاطعة ناسو، أن المشتبه به "محتجز"، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

The #NassauCountyPD can confirm that the subject has been apprehended and taken into custody. Our thoughts are with those who were killed and injured today. pic.twitter.com/HKAtfvntej — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

​فيما أوضح رايدر أن القتيل رجل يبلغ من العمر 49 عاما، مشيرا إلى نقل الضحيتين الأخريين إلى مستشفيين قريبن، وكان رجال الأمن في حالة تأهب.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في مكتب مدير بالطابق العلوي في سوبر ماركت "ستوب آند شوب".