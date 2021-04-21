إعلام: كشف حقيقة الشجار المسلح بين نجلي الرئيس التشادي ووفاة رئيس المجلس الانتقالي

كشفت وسائل إعلام تشادية، اليوم الأربعاء، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن الهجوم على القصر الرئاسي عقب مقتل الرئيس محمد ديبي.

نواكشوط - سبوتنيك. ونفت مواقع إخبارية تشادية ما وصفته بشائعات الهجوم على القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا، بهدف الإطاحة برئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد ديبي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وقال موقع "تشاد أنفو" إنها "شائعات مغرضة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.. لم يكن هناك إطلاق نار تؤكد عدة مصادر".

ونقل الموقع عن مصادر أمنية، "أنه لم يكن هناك إطلاق نار حول القصر الرئاسي"، وأن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي حي وبصحة جيدة، ولم يكن هناك إطلاق نار على القصر ولا مشاجرات مع شقيقه زكريا"، (ابن الراحل ديبي وشقيق رئيس المجلس العسكري محمد ديبي).

وكان مصادر متطابقة قد أكدت سماع دوي إطلاق نار في العاصمة نجامينا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأن رئيس المجلس الانتقالي أصيب بجروح بالغة وتوفي على أثرها.

🚨 On a vérifié pour vous : Il n’y a pas eu de coup de feu au Palais présidentiel



Une folle rumeur faisant état des tirs au Palais rose pour renverser le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général Mahamat Deby circule sur les réseaux sociaux. #Tchad pic.twitter.com/258bvu7A6F — tchadinfos (@tchadinfos) April 20, 2021

وكان الرئيس التشادي ديبي (1952 – 2021) قد لفظ أنفاسه بعد إصابته في قتال الجماعات المسلحة على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة نجامينا.

وحكم ديبي تشاد بيد من حديد على مدى 31 عاما بدأها بانقلاب عسكري عام 1990.

🔴🇷🇴#URGENT : les nouvelles autorités tchadiennes démentent formellement la récente déclaration de @de_tapol. Le président du Conseil militaire Tchadien ( CMT) est bel et bien vivant. Nuit calme à #Ndjamena. https://t.co/O9ZCBGStZ8 — LSI AFRICA (@lsiafrica) April 21, 2021

ونشأ نجله محمد ديبي مجلسا عسكريا من 15 عقيدا، لإدارة الحكم في البلاد لمدة 18 شهرا، وقام بحل البرلمان والحكومة وتعطيل العمل بالدستور.