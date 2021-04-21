تركيا تعلن موقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية في سوريا

عبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن موقف بلاده من الانتخابات الرئاسية السورية التي من المقرر إجراؤها يوم 26 أيار/ مايو.

قال تشاووش أوغلو خلال حديثه على قناة "خبر ترك" التركية: "ينبغي على المعارضة أن تشارك في الانتخابات إلى جانب السلطات السورية، لكن إذا النظام في سوريا يريد تنظيم الانتخابات بنفسه ولنفسه، لا شرعية لهذه الانتخابات ولن يعترف بها أحد".

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 مايو/ أيار المقبل، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.

وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال 11 يوما، وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في الـ10 سنوات الأخيرة على الأقل، وذلك وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي الحاكم منذ عام 2000 في الاستحقاق.

وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.