روحاني يعلق على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده هي من تحدد أن العقوبات قد رفعت أم لا، وأنها تريد اختبار مصداقية واشنطن.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأربعاء:

"نسير الآن في مسار صحيح واتخاذ خطوة رفع العقوبات تقع على عاتق واشنطن والتحقق من رفع العقوبات على عاتقنا".

وأضاف "يجب رفع جميع أنواع العقوبات ولن نقبل برفعها تدريجيا"، لافتا إلى أن بلاده هي من تحدد أن العقوبات قد رفعت أم لا.

وأوضح روحاني أن "طهران تريد اختبار مصداقية واشنطن بعد رفع العقوبات".

واحتضنت العاصمة النمساوية فيينا، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، محادثات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي الإيراني؛ لبحث فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ورفع عقوباتها عن طهران.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي الإيراني (الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضت عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، الذي رد بخفض التزاماته في الاتفاق.

وتقول أمريكا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تراجعت إيران عن إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما تقول إيران إنها لن تتراجع إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات عنها أولا.

كما رفضت إيران أي مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد أو إضافة أي تعديل على الاتفاق.