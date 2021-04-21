القيادة الاستراتيجية الأمريكية تثير الهلع بين المواطنين بعد بيانها حول نشوب حرب نووية

نشرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، حذرت من خلاله من احتمال نشوب حرب نووية، بحجة أن طيف الصراع اليوم ليس خطيًا ولا يمكن التنبؤ به.

وجاء في بيان القيادة: "طيف الصراع اليوم ليس خطيًا ولا يمكن التنبؤ به. يجب أن نأخذ في الحسبان احتمال نشوب صراع يؤدي إلى ظروف يمكن أن تدفع الخصم بسرعة كبيرة إلى اعتبار استخدام السلاح النووي أقل الخيارات سوء".

#USSTRATCOM Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option. pic.twitter.com/4Oe7xkl05L — US Strategic Command (@US_Stratcom) April 20, 2021

​أكدت تقارير صحفية أن مستخدمي الإنترنت الأمريكيين خائفون من تقرير القيادة الاستراتيجية الأمريكية بخصوص حرب نووية قادمة.

تساءل المستخدمون عما تعنيه هذه الرسالة وطلبوا عدم بدء حرب عالمية ثالثة، وإيقاف التصعيد العالمي بأي شكل من الأشكال. حتى أن بعض المغردين بدأ يشك فيما إذا كان حساب القيادة الاستراتتيجية قد تعرض للقرصنة.

قال رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأدميرال تشارلز ريتشارد، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن عدم معرفتها حول موقع وحجم الترسانة النووية الروسية. على وجه الخصوص، وحدد أنه يقصد أحدث الأسلحة التي لم يتم تضمينها في معاهدة "ستارت 3".