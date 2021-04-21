إسرائيل تسعى إلى إلغاء صفقة شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب بصدد إلغاء صفقة شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 بسبب المخاوف من تسببه في جلطات الدم.

ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلية عن جهات مطلعة، قولها إن "الشركة تعارض الأمر خشية المساس بسمعتها".

وأضافت أنه "يتم بحث إمكانية بيع اللقاحات إلى دولة ثالثة أو أكثر".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها وجدت صلة محتملة بين اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحالات تجلط دموي نادرة لدى أناس تلقوا اللقاح، وقالت إنها أخذت في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة.

وكانت إسرائيل ألغت اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قد انتهت من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.