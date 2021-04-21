4 قتلى و9 مفقودين إثر جنوح سفينة شحن في الفلبين... صور

صرح حرس السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، أن سفينة شحن جنحت قبالة جنوب الفلبين مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها.

وتم إنقاذ 7 من أفراد الطاقم في حين جاري البحث عن تسعة مفقودين؛ وفقا لـ "رويترز".

وقال حرس السواحل إن أفراد الطاقم أخلوا السفينة "إل.سي.تي سيبو جريت أوشين" التي كانت تنقل النيكل الخام وألفي لتر من وقود الديزل قبل جنوحها في إقليم سوريجاو ديل نورتي.

وقال جيلي روزاليس المسؤول بحرس السواحل إن جثث القتلى الأربعة عُثر عليها بعد أن ألقت بها الأمواج على الشاطئ في حين تم إنقاذ أفراد الطاقم السبعة في أجزاء مختلفة من الإقليم الجنوبي بعد وصولهم لليابسة.

UPDATE: The PCG, PNP-MARIG and several concerned citizens have rescued seven of the 20 missing crewmembers of LCT Cebu Great Ocean at different vicinity waters of Surigao del Norte today, 21 April 2021.https://t.co/1GmfQu05qq#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/kFoDEiTFXQ — Philippine Coast Guard (@coastguardph) April 21, 2021

وأضاف أن السفينة كانت متوقفة لتجنب أمواج عاتية قبالة إقليم آخر لكن تردد أن مرساتها كُسرت فجرفتها المياه وجنحت.

وتشهد المنطقة طقسا سيئا بسبب الإعصار سوريجاي الذي أوصل سرعة الرياح إلى 195 كيلومترا في الساعة.

TINGNAN | Dalawa sa 20 crew ng LCT Cebu Great Ocean na sumadsad sa dalampasigan sa barangay Cantapoy Malimono Surigao Del Norte dahil sa lakas ng alon dulot ng bagyong Besing, natagpuan at nailigtas. | via Jocelyn Morano | RP1 Butuan



Photos: PNP pic.twitter.com/WDunwhaXHD — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) April 21, 2021

وأعلن مسؤولو مواجهة الكوارث اليوم الأربعاء وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة في المناطق التي شهدت رياحا عاتية وما زال عشرات الآلاف في مراكز إيواء.