إثيوبيا تقدم اقتراحا جديدا لإنهاء جمود محادثات "سد النهضة"

H.E. PM @AbiyAhmedAli in a letter to PM of #Sudan @SudanPMHamdok says the way forward on the #GERD negotiations is to request the #AU Chairperson H.E President Felix Tshisekedi to call the meeting of the Bureau of the Assembly of the AU. https://t.co/WFZaslns1B @Presidence_RDC pic.twitter.com/S7H3WaCquL

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) April 21, 2021