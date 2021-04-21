بعد ظهورها مبتسمة... هل تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها رغم رحيل زوجها

نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، على موقع "تويتر" صورة للملكة إليزابيث ظهرت فيها مبتسمة بالتزامن مع حلول عيد ميلادها الخامس والتسعين.

أوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة في التغريدة تم التقاطها في فبراير/ شباط عام 2020، وأنه لا يتوقع صدور صورة رسمية لاحتفال الملكة بعيد ميلادها.

ولن تكون هناك أي احتفالات عامة بمناسبة عيد ميلاد الملكة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب، الذي توفي في التاسع من أبريل/ نيسان عن عمر ناهز 99 عاما. وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت يوم السبت الماضي في قلعة وندسور، بحسب رويترز.

Today is The Queen’s 95th birthday.



HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York.



This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، جلست الملكة وحدها خلال مراسم قداس وداع الأمير الذي وصفته بأنه كان لها "القوة والسند".

وستبقى الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش، في قلعة وندسور خلال يوم ميلادها الذي يمر عادة بقليل من مظاهر الاحتفال أو دون أي مراسم، لكن حتى هذه الاحتفالات البسيطة بالمناسبة ستختفي هذا العام مع حالة الحداد في العائلة المالكة على مدى أسبوعين، فلن تنطلق المدفعية عند برج لندن ولا عند متنزه هايد بارك بالعاصمة كما كان يحدث عادة في عيد ميلاد الملكة.

وقال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري لرويترز "حضرت الجنازة يوم السبت، كانت الملكة كعادتها منشغلة بالناس أكثر من انشغالها بنفسها وستكون كذلك في عيد ميلادها".

جدير بالذكر أن الملكة ستحتفل بعيد ميلاد رسمي أيضا يشهد مراسم أكبر في يوم السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران.