انفجار كبير داخل مصنع عسكري إسرائيلي في تل أبيب

وقع انفجار كبير، لم تعرف أسبابه بعد، داخل مصنع عسكري إسرائيلي في منطقة تل أبيب ظهر اليوم الأربعاء.

القدس - سبوتنيك. وحسب موقع صحيفة "هآرتس" فإن "دوي الانفجار سمع من مسافات بعيدة"، موضحة أن الانفجار "وقع داخل مصنع لإنتاج الوسائط الحربية والذخائر المتطورة ومن بينها الصواريخ الحديثة".

ورجحت التحقيقات الأولية، بحسب الصحيفة، أن يكون الانفجار قد نجم "عن خطأ خلال تجارب كان يتم إجراؤها في المصنع على أسلحة متطورة".

ولم يعرف بعد حجم الخسائر التي خلفها الانفجار.