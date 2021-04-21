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    هجوم تشنه طالبان في كابول

    مقتل 70 عنصرا من طالبان خلال حملات للجيش الأفغاني في مناطق متفرقة من البلاد

    © REUTERS / Omar Sobhani
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    أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 70 من عناصر حركة "طالبان" المتشددة في حملات أمنية استهدفت مواقع الحركة في مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    كابول- سبوتنيك. وصرحت الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 70 من عناصر طالبان وجرح 20 واعتقل 4 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الدفاع والأمن، كما تم تدمير عدد من أسلحة طالبان وذخائرها".

    انفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    © AFP 2021 / Noorullah Shirzada
    مقتل 17 عنصرا من "طالبان" في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

    وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية ننغرهار، في بيان، "ألقت قوات المديرية الوطنية للأمن القبض على انتحاري في المنطقة السابعة بمدينة جلال آباد قبل أن يصل إلى هدفه"، مشيرا إلى أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري في مسجد في منطقة شنواري بولاية ننغرهار".

    وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

    وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في شباط/فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

    ويشار إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر في تركيا حول السلام في أفغانستان نهاية الشهر الجاري إلا أنه تم تأجيله بسبب رفض حركة طالبان المشاركة فيه.

    انظر أيضا:

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