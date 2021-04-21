إيران تنشط أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية

ونقلت وكالة "خبر" الإيرانية، عن رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، علي أكبر صالحي، تأكيده استمرار تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

#ايران تنشط أجهزة طرد مركزي في نطنز.. وتخصيب اليورانيوم مستمر https://t.co/Aq5PltmNR9 pic.twitter.com/mffMM2MteA — وكالة خبر للأنباء (@khabaragency) April 21, 2021

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء جلسة ثالثة للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وإعلان أطراف فيينا تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن إيران والقوى العالمية حققت تقدما في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت السبت الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين. وقالت الوكالة في بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".

يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضت عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، الذي رد بخفض التزاماته في الاتفاق.

وتقول أمريكا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تراجعت إيران عن إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما تقول إيران إنها لن تتراجع إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات عنها أولا، كما رفضت إيران أي مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد أو إضافة أي تعديل على الاتفاق.