إخلاء محطة لندن بريدج واستدعاء خدمة الطوارئ بسبب "حادث"

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ‏إخلاء محطة مترو لندن بريدج بوسط العاصمة البريطانية جاء بسبب "حادث" تتعامل معه أجهزة الطوارىء.

عاجل: إخلاء محطة مترو لندن بريدج بوسط العاصمة البريطانية بسبب "حادث" تتعامل معه أجهزة الطوارىء — BBC Arabic - عاجل (@bbcarabicalerts) April 21, 2021

وقالت الشرطة "أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج"، وأضافت "القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها".

وفي وقت سابق، ناقش رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، نيل باسو، منع استخدام مصطلحات "الإرهاب الإسلامي" و"الجهاد" عند توصيف الهجمات الإرهابية في فعالية عبر الإنترنت في يونيو/ حزيران الماضي، حضرها أكثر من 70 ناجيا من هجمات إرهابية متعددة، وأقارب ضحايا، وغيرهم من الخبراء والأكاديميين.

واقترح باسو أن يتم وصف الإرهابيين الذين وقفوا وراء تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005 بـ"أتباع أيديولوجية أسامة بن لادن".

كما لفت إلى إمكانية وصف الرجال الذين نفذوا هجوم جسر لندن عام 2017 بأنهم "إرهابيون يسيئون إلى أهداف دينهم".