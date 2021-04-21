الشرطة البريطانية تكشف سبب التعامل الطارئ وإغلاق محطة لندن بريدج

ذكرت شرطة النقل البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها أخلت محطة لندن بريدج وسط العاصمة البريطانية، بعد استدعاء الأمن للتحقيق في تقارير عن وجود عنصر مشبوه على متن قطار.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل البريطانية: "استدعي الضباط لمحطة لندن بريدج الساعة 12:33 مساء عقب تقارير عن وجود عنصر مشبوه على متن قطار".

Officers were called to #LondonBridge station at 12.33pm today following reports of a suspicious item on board a train.



The station has been closed as a precaution while specialist officers assess the item.



Thank you for your patience while we respond. pic.twitter.com/4Kz6W9Pvhc — British Transport Police (@BTP) April 21, 2021

وأضافت:

أغلقت المحطة كإجراء احترازي فيما يحاول ضباط مختصون بتقييم العنصر المشبوه.

قال مشغلو القطارات الجنوبية والجنوبية الشرقية على "تويتر" إن القطارات لا تتوقف في المحطة، وهي واحدة من أكثر مراكز النقل ازدحاما في لندن، بعدما أخلت السلطات المحطة من الركاب.

London Bridge station to 'reopen shortly' after 'suspicious item' found on train https://t.co/zzXI4GOqpd pic.twitter.com/mjzEahBqbj — The Mirror (@DailyMirror) April 21, 2021

فيما قالت شركة "نتورك ريل" التي تدير المحطة على حسابها على "تويتر" إنها تتوقع حدوث تعطل حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

لكن شهود عيان قالوا لوكالة "رويترز" لاحقا إن المحطة بدأت تفتح أبوابها أمام الركاب قبل أكثر من ساعة من هذا الموعد.