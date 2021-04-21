رصد بقعة نفط بالقرب من مكان اختفاء الغواصة الإندونيسية

أفادت وزارة الدفاع الإندونيسية برصد بقعة نفط من الجو بالقرب من مكان اختفاء الغواصة، التي كانت تشارك في تدريبات بالقرب من جزيرة بالي وعلى متنها 53 فردا.

وأكدت وزارة الدفاع إرسال سفينتين تابعتين للبحرية مزودتين بأجهزة سونار إلى المنطقة المختفية للمساعدة في البحث.

وفُقد الاتصال بغواصة تابعة للبحرية الإندونيسية على متنها أكثر من 50 شخصا وكانت تشارك في تدريبات بالقرب من جزيرة بالي.

قال قائد الجيش في إندونيسيا لـ "رويترز" إن البحرية تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 شخصا اختفت اليوم الأربعاء وتطلب مساعدة أستراليا وسنغافورة المجاورتين في البحث.

من جانبه قال المتحدث باسم البحرية إن الغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 الألمانية الصنع كانت تنفذ تدريبا باستخدام الطوربيدات في المياه شمالي جزيرة بالي لكنها لم ترسل نتائجه كما كان متوقعا.

وصرح قائد الجيش هادي تجاهجانتو لـ "رويترز" في رسالة نصية "ما زلنا نبحث في مياه بالي على مسافة 96 كيلومترا من بالي عن 53 شخصا".

وأكد قائد الجيش طلب المساعدة في البحث عن الغواصة وأفراد الطاقم المفقودين من أستراليا وسنغافورة. وقال إن الاتصالات بالغواصة انقطعت في الساعة 4:30 من صباح اليوم الأربعاء.