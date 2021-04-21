مجلس السلم والأمن الأفريقي يجتمع بشأن الأوضاع في تشاد

أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن عقد اجتماع غدا الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في تشاد، عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته أثناء مواجهات مع مسلحين شمالي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المجلس، عبر تويتر، إن "المجلس سيعقد غدا الخميس اجتماعا، لمناقشة الأوضاع في تشاد".

ونعى الاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي، في بيان عقب الإعلان عن وفاته أمس الثلاثاء، وقال إن "الرئيس ديبي لعب دورا أساسيا في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي لتعزيز الأمن والسلم، وكان داعما رئيسيا لجهود خلق بيئة من السلام والاستقرار في منطقة الساحل".

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أنه "يقف إلى جانب حكومة وشعب تشاد خلال هذه الأوقات العصيبة".

كانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، أمس، وفاة الرئيس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية، تتولى إجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا للبيان.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد ميثاقا ينص على أداء نجل الرئيس الراحل مهام رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال، من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية.

وتم الإعلان بوقت سابق من اليوم عن إعادة فتح الحدود وتقليص ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من السادسة.