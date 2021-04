روحاني يؤكد ضرورة اضطلاع إيران وباكستان بدور أكبر في إدارة عملية السلام بأفغانستان

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، خلال استقباله وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، في طهران اليوم وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "يجب على إيران وباكستان، باعتبارهما الجارتين الأهم والأكثر فاعلية لأفغانستان، أن تلعبا دورهما في إدارة عملية السلام في هذا البلد من خلال التعاون والتضافر".

