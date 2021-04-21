ديون إسرائيل تقفز إلى أعلى مستوى منذ تأسيسها

كشف تقرير إسرائيلي رسمي عن ارتفاع الدين العام لإسرائيل إلى أعلى مستوى منذ تأسيس الدولة قبل 73 عاما.

جاء ذلك وفق ما أورده التقرير السنوي لوحدة إدارة الدين الحكومي في وزارة المالية لعام 2020، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقفز الدين العام لإسرائيل 20% خلال العام الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ليصل إلى 984 مليار شيكل (302 مليار دولار).

وأدى "الإنفاق الاستثنائي للحكومة خلال جائحة كورونا إلى محو إنجاز دام عقدا من الزمن في خفض ديون إسرائيل".

وبلغ حجم الإنفاق الحكومي العام الماضي للحد من التداعيات الاقتصادية لكورونا في إسرائيل 105 مليارات شيكل (32.29 مليار دولار)، شملت، ضمن أمور أخرى، منحا للشركات والأفراد وإعانات بطالة.

وبحسب التقرير فإن نسبة الدين العام قفزت من 58% في 2019 إلى 72.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وهو الرقم الأسوأ منذ عام 2010 وقتها كانت النسبة 70.9%.

وقال المحاسب العام في وزارة المالية ياهلي روتنبرغ، ردا على سؤال من الصحيفة أنه سيكون من الضروري قريبا زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وخفض نفقاتها، لتعديل ميزان الدين.

وفيما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي لإسرائيلي، أشار تقرير المالية إلى أنه بلغ في نهاية 2020 نحو 160.8 مليار شيكل (حوالي 50 مليار دولار).