تحطم مروحية عسكرية في إثيوبيا... فيديو

ووفقا لما نشر موقع "rg.ru" الروسي اليوم الأربعاء، فمن الصعب نوع الطائرة من الحطام، لكن يُفترض أنها من طراز "مي "24 أو " مي 35".
يدعي نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير تيغرا أنهم هم من أسقطوا "الدبابة الطائرة"، ولكنهم لم يبلغوا عن نوع السلاح الذي تم استخدامه.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن الكارثة لم تحدث بسبب قصف المدافع الرشاشة المضادة للطائرات أو المدافع أو الصاروخ على المجمع المحمول، ولكن بسبب خطأ في القيادة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد مشكلة فنية.
منذ بداية المواجهة بين المنطقة المتمردة والسلطات المركزية، استخدمت القوات المسلحة في البلاد بنشاط كبير الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك الطائرات بدون طيار.
P-2 pic.twitter.com/DqcWoGNixP— THE TIGRAY INTERCEPT (@TigrayIntercept) April 20, 2021
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تم الإبلاغ عن تدمير طائرة "مي 23"، التي تم القبض على قائدها.
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