تحطم مروحية عسكرية في إثيوبيا... فيديو

خسر سلاح الجو الإثيوبي، اليوم الأربعاء، مروحية دعم ناري، وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت، طائرة عمودية وقد دمرت بالكامل تقريبا، كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد.

ووفقا لما نشر موقع "rg.ru" الروسي اليوم الأربعاء، فمن الصعب نوع الطائرة من الحطام، لكن يُفترض أنها من طراز "مي "24 أو " مي 35".

يدعي نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير تيغرا أنهم هم من أسقطوا "الدبابة الطائرة"، ولكنهم لم يبلغوا عن نوع السلاح الذي تم استخدامه.

في الوقت نفسه، من المحتمل أن الكارثة لم تحدث بسبب قصف المدافع الرشاشة المضادة للطائرات أو المدافع أو الصاروخ على المجمع المحمول، ولكن بسبب خطأ في القيادة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد مشكلة فنية.

منذ بداية المواجهة بين المنطقة المتمردة والسلطات المركزية، استخدمت القوات المسلحة في البلاد بنشاط كبير الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك الطائرات بدون طيار.

​في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تم الإبلاغ عن تدمير طائرة "مي 23"، التي تم القبض على قائدها.