إسرائيل تحذر مواطنيها بشدة من السفر إلى إثيوبيا

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب بصدد إصدار تحذير لمواطنيها من السفر إلى إثيوبيا.

وأضافت قناة "كان" الرسمية إن وزارة الصحة الإسرائيلي ستصدر تحذيرا شديدا من السفر لثماني دول تشهد ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الدول تشمل بما في ذلك إثيوبيا والمكسيك والهند.

كما تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية أيضا إخضاع الأجانب القادمين من دول مختلفة إلى الحجر الفندقي، خوفا من تفشي سلالات جديدة من الوباء الفتاك في إسرائيل.

החשש מהווריאנטים: משרד הבריאות יפרסם אזהרת מסע חמורה ל-8 מדינות עם שיאי תחלואת קורונה - בהן מקסיקו, אתיופיה והודו. נשקלת גם אפשרות לחייב בבידוד במלוניות זרים שחוזרים ממדינות שונות@sharonidan

(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/enAtsT039q — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2021

وتشهد إسرائيل تحسنا في الوضع الوبائي، في ظل تطعيم أكثر من نصف سكانها باللقاحات المضادة لكورونا، مسجلة أمس 148 إصابة جديدة بالوباء، بعدما ظلت أعداد الإصابات بالآلاف على مدى شهور طويلة.

وحتى اليوم الأربعاء، تلقى 5 ملايين و362 ألفا و917 إسرائيلي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بينهم نحو 4 ملايين و991 ألفا و384 تلقوا جرعتي اللقاح.

والسبت الماضي، ألغت وزارة الصحة الإسرائيلية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وذلك بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة.

إلا أن إسرائيل لا تزال متخوفة من تفشي سلالات متحورة جديدة من الوباء قد تكون اللقاحات أقل فعالية معها.

وأمس الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، رصد 8 إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند.