عضو بالليكود يتعهد بخلافة نتنياهو في رئاسة الوزراء

تعهد نير بركات عضو الكنيست، ورئيس بلدية القدس السابق، اليوم الأربعاء، بخلافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء هذا خلال مؤتمر لهيئة اتحاد البلديات في فندق هيرودس بمدينة إيلات، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ودعا عضو الكنيست عن حزب الليكود، نفتالي بنيت زعيم حزب "يمينا"، وجدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" للانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو.

ولكن بركات تحدث أيضا عن مستقبل حزب الليكود، في حال لم يشكل نتنياهو الحكومة بحلول 4 مايو/ آيار.

وعن هذا قال بركات: "إذا قرر رئيس الوزراء أن يستقيل (من زعامة الليكود)، بالطبع سأخوض السباق لمنصب رئيس الوزراء، وسأفوز".

في غضون أسبوعين تقريبا، سوف ينتهي التفويض الذي منحه الرئيس رؤوفين ريفلين لنتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي، وربما يتم منحه لزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد.

وقبل يومين، طالب نتنياهو، بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة، بعد فشل مفاوضاته الائتلافية مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.