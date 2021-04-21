طيران مسير تابع للحرس الثوري يحلق على مسافة قريبة من حاملة طائرات أمريكية في الخليج... فيديو

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء 21 أبريل/نيسان، مقطع فيديو لطائرات مسيرة إيرانية، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه تحليق طائرات مسيرة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.

وقالت الوكالة في تعليقها على مقطع الفيديو: "4 طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، ويظهر لقطات مقربة على سطح السفينة".

يتبع...