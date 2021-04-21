البيت الأبيض: واشنطن لم تتوقع أبدا أن تغير حزمة عقوبات واحدة سلوك روسيا

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقع أبدا أن السلوك الروسي سيتغير بعد فرض حزمة واحدة من العقوبات ضد موسكو.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ساكي، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "لم نتوقع أبدا أن تقود حزمة واحدة من العقوبات إلى تغيير فوري في السلوك"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن العقوبات ضد روسيا تحقق المطلوب.

كما أوضحت ساكي أيضا بأن هناك مناقشات جارية بشأن قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن والروسي، وفلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت الولايات المتحدة مذكرة تعتبر فيها 10 موظفين بالسفارة الأمريكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب بهم، وعليهم مغادرة روسيا بحلول نهاية يوم 21 أيار/مايو.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي في سياق "الرد" على التصرفات غير الودية للجانب الأمريكي ضد عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك.

وأضافت الوزارة، بأنه: "في المستقبل القريب، ستتبع خطوات أخرى في إطار مجموعة الإجراءات الانتقامية المعلنة في بيان وزارة الخارجية الروسية بتاريخ 16 نيسان/أبريل على "الموجة "الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد روسيا".

هذا وفرضت واشنطن في وقت سابق، حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، طالت 32 فردًا وكيانا؛ وتحظر العقوبات على المؤسسات المالية الأمريكية شراء سندات حكومية روسية أثناء طرحها الأولي بعد 14 حزيران/يونيو القادم، إضافة إلى طرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة .