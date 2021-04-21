4 طائرات إيرانية تقترب من حاملة طائرات أمريكية في الخليج وتلتقط مشاهد دقيقة لمعداتها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بقيام أربع طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتحليق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قناة" برس تي في"، التي كشفت عن قيام أربع طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتحليق فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج العربي.

والتقطت الطائرات صورا دقيقة جدا ومشاهد فيديو عالية الوضوح للمعدات الموجودة على ظهر الحاملة.

وتظهر الصور التي تداولتها وكالات الأنباء الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي حاملة الطائرات أثناء إبحارها في الخليج العربي وطائرات مقاتلة متوقفة على جانبي الحاملة مع طائرة حوامة تستعد للإقلاع.

وبحسب المصادر، نشر الحرس الثوري الإيراني فيلما قصيرا يظهر "تقدمه في مجال صناعة الطائرات المسيرة وأن المشاهد التي عرضها تم التقاطها من قبل أربع طائرات مسيرة".

طائرات مُسيّرة ايرانية تابعة للحرس الثوري تصور حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج الفارسي عن مسافة قريبة وبكل التفاصيل. pic.twitter.com/3KyuYd2o2U — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 21, 2021

ويشاهد في الصور ومقاطع الفيديو تفاصيل المعدات العسكرية على سطح حاملة الطائرات الأمريكية وتظهر المشاهد أيضا سفينة أميركية أخرى تتبع الحاملة.

#BREAKING The Islamic Revolution Guards Corps (#IRGC) has released strikingly precise and close footage of an #US aircraft carrier captured by the elite force’s drones during an overflight of the vessel in the Persian Gulf. pic.twitter.com/f1rk5Yt7e7 — Hami Hamedi (@HamediHami) April 21, 2021

ويصور الفيديو، بحسب المصادر، الهجمات الانتحارية الدقيقة للطائرات الإيرانية بدون طيار على أهداف مختلفة لم تحدد طبيعتها وأماكنها، منها بعض الدبابات.