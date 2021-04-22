زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل تشيلي

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد المركز الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:17) بتوقيت غرينتش عند دائرة عرض (33.96) جنوبا وخط طول (72.33) غربا.
M5.7 #earthquake (#sismo) strikes 157 km W of #Santiago (#Chile) 9 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/h8V0z2ziTP— EMSC (@LastQuake) April 22, 2021
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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