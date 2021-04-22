زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل تشيلي

أعلنت المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فجر اليوم الخميس، رصد زلزال قوي ضرب قرب سواحل تشيلي.

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المركز الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:17) بتوقيت غرينتش عند دائرة عرض (33.96) جنوبا وخط طول (72.33) غربا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.