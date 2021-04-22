"ناسا" تستخرج غاز أكسجين يمكن تنفسه من الغلاف الجوي للمريخ

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها سجلت سابقة أخرى خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها إلى المريخ وهي تحويل ثاني أكسيد كربون من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أكسجين نقي يمكن تنفسه.

وتحقق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ يوم الثلاثاء، بواسطة جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" ذات العجلات الست التي هبطت على سطح المريخ يوم 18 فبراير بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر من الأرض.

وقالت "ناسا" أمس الأربعاء إن الجهاز، وهو في حجم محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باسم "موكسي"، أنتج نحو خمسة غرامات من الأكسجين أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة عشر دقائق تقريبا.

Another huge first: converting CO2 into oxygen on Mars. Working off the land with what’s already here, my MOXIE instrument has shown it can be done!



Future explorers will need to generate oxygen for rocket fuel and for breathing on the Red Planet. https://t.co/9sjZT9KeOR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 21, 2021

وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولي، فإن الإنجاز يمثل أول استخراج تجريبي لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر يمكن أن يستخدمها البشر مباشرة.

وقالت ترودي كورتيس، المسؤولة في إدارة تكنولوجيا مهمات الفضاء في "ناسا" في بيان "موكسي ليس مجرد أول أداة لإنتاج الأكسجين في عالم آخر وحسب". ووصفته بأنه أول تكنولوجيا من نوعها لمساعدة المهمات في المستقبل في "العيش على (ما تملكه) أراضي" كوكب آخر.

ويعمل الجهاز من خلال التحليل الكهربائي الذي يستخدم الحرارة الشديدة لفصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل نحو 95 في المئة من الغلاف الجوي للمريخ.

والخمسة في المئة المتبقية في هواء المريخ تتكون بالأساس من غاز النيتروجين الجزيئي وغاز الأرغون، والأكسجين موجود ولكن بكميات ضئيلة لا تُذكر.

لكن توفر كمية وفيرة من الأكسجين مسألة حيوية لاستكشاف البشر للكوكب الأحمر بوصفه مصدرا ضروريا لتنفس رواد الفضاء ومكونا ضروريا لوقود الصواريخ اللازم لإعادتهم إلى الأرض.

وتقول "ناسا" إن هبوط أربعة رواد فضاء على سطح المريخ سيتطلب حوالي سبعة أطنان مترية من وقود الصواريخ إضافة إلى 25 طنا متريا من الأكسجين، بحسب ما نقلت "رويترز".