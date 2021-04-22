إطلاق جديد لصاروخ "فيغا" الفضائي الأوروبي بعد فشله في نوفمبر

يستعد صاروخ "فيغا" الفضائي الأوروبي لعملية إطلاق جديدة من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، الأسبوع المقبل، بعدما أدى فشل مهمته السابقة في فقد اثنين من الأقمار الصناعية.

© Sputnik . Sergey Mamontov فيديو يظهر فشل صاروخ أوروبي في إطلاق قمر صناعي إماراتي "مونت كارلو" الفرنسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مجموعة "أريان سبيس"، قالت إنه من المفترض أن يطلق الصاروخ الخفيف، قمرا اصطناعيا في مدار الأرض.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ في مهمته الجديدة ليل الأربعاء 28 أبريل/ نيسان إلى الخميس 29 أبريل.

يذكر أن هذا الصاروخ سقط في البحر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد وقت قصير من إقلاعه حاملا القمر الاصطناعي الإسباني "سيوسات - إنجينيو" المخصص للتصوير البصري، والقمر الاصطناعي الفرنسي "تارانيس"، الذي كان يعد أول أداة علمية لرصد الجانب المخفي من العواصف الرعدية.